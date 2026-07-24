Ван И рассказал о будущем отношений России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай намерен продолжать развитие стратегического партнерства с Россией.
- Глава МИД КНР Ван И пожелал России успешного проведения парламентских выборов, которые состоятся в сентябре этого года.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 24 июл - РИА Новости. Китай намерен и далее идти по пути развития стратегического партнерства с Россией, заявил глава МИД КНР Ван И.
"В настоящий момент глобальная обстановка требует от нас ответа на вопрос - куда движется мир? Наш ответ решительный - будем вместе с вами руководствоваться договоренностями на высшем уровне и идти по пути независимого самостоятельного развития. А также по пути всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия. Будем также прилагать усилия для расширения наших связей", - сказал Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Кроме того, китайский министр пожелал России успешного проведения парламентских выборов, которые состоятся в сентябре этого года.