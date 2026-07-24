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Ван И рассказал о будущем отношений России и Китая - РИА Новости, 24.07.2026
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13:14 24.07.2026
Ван И рассказал о будущем отношений России и Китая

Ван И: Китай намерен и далее идти по пути стратегического партнерства с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Китая Ван И . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай намерен продолжать развитие стратегического партнерства с Россией.
  • Глава МИД КНР Ван И пожелал России успешного проведения парламентских выборов, которые состоятся в сентябре этого года.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 24 июл - РИА Новости. Китай намерен и далее идти по пути развития стратегического партнерства с Россией, заявил глава МИД КНР Ван И.
"В настоящий момент глобальная обстановка требует от нас ответа на вопрос - куда движется мир? Наш ответ решительный - будем вместе с вами руководствоваться договоренностями на высшем уровне и идти по пути независимого самостоятельного развития. А также по пути всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия. Будем также прилагать усилия для расширения наших связей", - сказал Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Кроме того, китайский министр пожелал России успешного проведения парламентских выборов, которые состоятся в сентябре этого года.
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