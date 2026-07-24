Ван И рассказал о будущем отношений России и Китая

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 24 июл - РИА Новости. Китай намерен и далее идти по пути развития стратегического партнерства с Россией, заявил глава МИД КНР Ван И.

Кроме того, китайский министр пожелал России успешного проведения парламентских выборов, которые состоятся в сентябре этого года.