Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Китая внесли 14 организаций из ЕС в перечень субъектов экспортного контроля.

Экспортерам запрещается осуществлять поставки товаров двойного назначения указанным организациям, а зарубежным организациям и физическим лицам запрещается передавать или предоставлять указанным организациям товары двойного назначения китайского происхождения.

В случае необходимости экспорта при особых обстоятельствах экспортер обязан подать соответствующее заявление в Министерство коммерции КНР.

ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Власти Китая внесли 14 организаций из ЕС в перечень субъектов экспортного контроля, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

"Принято решение включить 14 организаций из Европейского союза, включая компанию Lafert S.p.A., в перечень субъектов экспортного контроля", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято соответствии с Законом КНР об экспортном контроле, положениями КНР об экспортном контроле товаров двойного назначения и иными соответствующими законами и нормативными актами, в целях защиты национальной безопасности и интересов государства.

Согласно заявлению, экспортерам запрещается осуществлять поставки товаров двойного назначения указанным 14 организациям, а зарубежным организациям и физическим лицам запрещается передавать или предоставлять указанным организациям товары двойного назначения китайского происхождения. Все осуществляемые в данный момент соответствующие операции должны быть немедленно прекращены.

При этом, как отметили в китайском ведомстве, в тех случаях, когда экспорт действительно необходим при особых обстоятельствах, экспортер обязан подать соответствующее заявление в Министерство коммерции КНР.