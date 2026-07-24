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КНР внесла 14 организаций ЕС в перечень экспортного контроля - РИА Новости, 24.07.2026
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11:41 24.07.2026
КНР внесла 14 организаций ЕС в перечень экспортного контроля

Китай внес 14 организаций Евросоюза в перечень экспортного контроля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Китая внесли 14 организаций из ЕС в перечень субъектов экспортного контроля.
  • Экспортерам запрещается осуществлять поставки товаров двойного назначения указанным организациям, а зарубежным организациям и физическим лицам запрещается передавать или предоставлять указанным организациям товары двойного назначения китайского происхождения.
  • В случае необходимости экспорта при особых обстоятельствах экспортер обязан подать соответствующее заявление в Министерство коммерции КНР.
ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Власти Китая внесли 14 организаций из ЕС в перечень субъектов экспортного контроля, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
"Принято решение включить 14 организаций из Европейского союза, включая компанию Lafert S.p.A., в перечень субъектов экспортного контроля", - говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято соответствии с Законом КНР об экспортном контроле, положениями КНР об экспортном контроле товаров двойного назначения и иными соответствующими законами и нормативными актами, в целях защиты национальной безопасности и интересов государства.
Согласно заявлению, экспортерам запрещается осуществлять поставки товаров двойного назначения указанным 14 организациям, а зарубежным организациям и физическим лицам запрещается передавать или предоставлять указанным организациям товары двойного назначения китайского происхождения. Все осуществляемые в данный момент соответствующие операции должны быть немедленно прекращены.
При этом, как отметили в китайском ведомстве, в тех случаях, когда экспорт действительно необходим при особых обстоятельствах, экспортер обязан подать соответствующее заявление в Министерство коммерции КНР.
В ограничительный список попали следующие организации: Lafert S.p.A., Garnet S.r.l., Sindlhauser Materials GmbH, Rheinmetall AG, Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH, InPACT S.A., III-V LAB, Cavok UAS, Vigo Photonics S.A., Politechnika Wroclawska, IHC Merwede Holding B.V., TATRA TRUCKS a.s., Opticoelectron Group, Ekspla UAB.
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