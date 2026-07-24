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В кировские больницы госпитализировали 12 пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости, 24.07.2026
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15:39 24.07.2026 (обновлено: 15:52 24.07.2026)
В кировские больницы госпитализировали 12 пострадавших при атаке ВСУ

Один из пострадавших при атаке ВСУ на Киров находится в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В кировские больницы доставили 12 пострадавших при атаке ВСУ на город.
  • Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в тяжелом.
  • Четырнадцать раненых получили амбулаторную помощь.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Двенадцать пострадавших при атаке ВСУ на Киров доставлены в больницы города, состояние одного крайне тяжелое, еще двое – в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В пятницу губернатор региона Александр Соколов сообщил, что при ракетной атаке на предприятие в Кирове погибли шесть человек, есть пострадавшие.
"По оперативным данным, в больницы Кирова госпитализированы 12 пострадавших при атаке укронацистов. Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, еще двое – в тяжелом состоянии. 14 пострадавших при атаке получили медицинскую помощь амбулаторно", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что пострадавшие получают всю необходимую медпомощь в полном объеме, ее оказание координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
"Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - подчеркнул Кузнецов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияКировАлександр СоколовАлексей Кузнецов
 
 
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