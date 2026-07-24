В кировские больницы госпитализировали 12 пострадавших при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В кировские больницы доставили 12 пострадавших при атаке ВСУ на город.

Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в тяжелом.

Четырнадцать раненых получили амбулаторную помощь.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Двенадцать пострадавших при атаке ВСУ на Киров доставлены в больницы города, состояние одного крайне тяжелое, еще двое – в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В пятницу губернатор региона Александр Соколов сообщил, что при ракетной атаке на предприятие в Кирове погибли шесть человек, есть пострадавшие.

"По оперативным данным, в больницы Кирова госпитализированы 12 пострадавших при атаке укронацистов. Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, еще двое – в тяжелом состоянии. 14 пострадавших при атаке получили медицинскую помощь амбулаторно", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что пострадавшие получают всю необходимую медпомощь в полном объеме, ее оказание координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.