Рейтинг@Mail.ru
В Кирове помогут семьям погибших при ракетной атаке на предприятие - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 24.07.2026 (обновлено: 13:06 24.07.2026)
В Кирове помогут семьям погибших при ракетной атаке на предприятие

Соколов: в Кирове помогут семьям погибших при ракетной атаке на предприятие

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ракетной атаке на предприятие в Кирове погибли шесть человек, есть пострадавшие.
  • Правительство Кировской области окажет поддержку семьям погибших и помощь пострадавшим.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство Кировской области окажет поддержку семьям погибших при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Александр Соколов.
В пятницу Соколов сообщил, что при ракетной атаке на предприятие в Кирове погибли шесть человек, есть пострадавшие.
«
"Всем семьям правительство Кировской области окажет всемерную поддержку. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь - от госпитализации до амбулаторного лечения", - отметил он.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Кирове потушили пожар на предприятии, возникший после ракетной атаки
Вчера, 12:55
 
КировКировская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала