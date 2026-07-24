В Кирове помогут семьям погибших при ракетной атаке на предприятие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ракетной атаке на предприятие в Кирове погибли шесть человек, есть пострадавшие.
- Правительство Кировской области окажет поддержку семьям погибших и помощь пострадавшим.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство Кировской области окажет поддержку семьям погибших при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Александр Соколов.
«
"Всем семьям правительство Кировской области окажет всемерную поддержку. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь - от госпитализации до амбулаторного лечения", - отметил он.