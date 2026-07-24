Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу.
- Сирены звучат в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и большинстве областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным сервиса, сирены звучат в Киеве, а также Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Ранее в пятницу днем в Киеве уже объявлялась воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в городе.
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22 июня 2022, 17:18