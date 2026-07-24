Объекты компании связи попали под авиаудар в городе Ходейда, сообщили СМИ

По информации телеканала, саудовские самолеты нанесли серию авиаударов по объектам компании связи в городе Ходейда. Кроме того, по информации телеканала, удары были нанесены по крупнейшему йеменскому острову в Красном море Камран, который находится в стратегически важном месте в южной части моря.