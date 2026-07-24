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Объекты компании связи попали под авиаудар в городе Ходейда, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.07.2026
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23:54 24.07.2026
Объекты компании связи попали под авиаудар в городе Ходейда, сообщили СМИ

Al Masirah: объекты компании связи попали под авиаудар в городе Ходейда в Йемене

© AP Photo / Alex BrandonИстребители F-15 ВВС Саудовской Аравии
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиация Саудовской Аравии нанесла авиаудары по разным районам города Ходейда на западе Йемена.
  • По информации телеканала Al Masirah, саудовские самолеты нанесли серию авиаударов по объектам компании связи в городе Ходейда.
ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Объекты компании связи в городе Ходейда на западе Йемена подверглись удару авиации Саудовской Аравии, утверждает йеменский телеканал Al Masirah со ссылкой на своего корреспондента.
Ранее источник РИА Новости в местных органах власти сообщил, что Авиация Саудовской Аравии нанесла авиаудары по разным районам города Ходейда, расположенного на побережье Красного моря на западе Йемена.
По информации телеканала, саудовские самолеты нанесли серию авиаударов по объектам компании связи в городе Ходейда. Кроме того, по информации телеканала, удары были нанесены по крупнейшему йеменскому острову в Красном море Камран, который находится в стратегически важном месте в южной части моря.
Город Ходейда контролируется шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), которые благодаря этому имеют выход к Красному морю.
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