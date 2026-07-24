Саудовские ВВС нанесли удары по городу Ходейда в Йемене, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиация Саудовской Аравии нанесла пять авиаударов по различным районам города Ходейда в Йемене.
- Атака произошла после заявления саудовских властей о нападении на танкер королевства в Красном море.
ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Авиация Саудовской Аравии нанесла авиаудары по разным районам города Ходейда, расположенного на побережье Красного моря на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Саудовские истребители нанесли пять авиаударов по различным районам города Ходейда", - сказал источник.
Атака случилась после того, как саудовские власти заявили о нападении на еще один танкер королевства в Красном море.