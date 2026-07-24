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Саудовские ВВС нанесли удары по городу Ходейда в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 24.07.2026
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23:22 24.07.2026 (обновлено: 23:26 24.07.2026)
Саудовские ВВС нанесли удары по городу Ходейда в Йемене, сообщил источник

Саудовский ВВС нанесли пять авиаударов по портовому городу Ходейда в Йемене

© AP Photo / Alex BrandonИстребители F-15 ВВС Саудовской Аравии
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиация Саудовской Аравии нанесла пять авиаударов по различным районам города Ходейда в Йемене.
  • Атака произошла после заявления саудовских властей о нападении на танкер королевства в Красном море.
ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Авиация Саудовской Аравии нанесла авиаудары по разным районам города Ходейда, расположенного на побережье Красного моря на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Саудовские истребители нанесли пять авиаударов по различным районам города Ходейда", - сказал источник.
Атака случилась после того, как саудовские власти заявили о нападении на еще один танкер королевства в Красном море.
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В миреХодейда (город)ЙеменКрасное мореСаудовская Аравия
 
 
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