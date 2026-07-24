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В КБР дождь с градом привел к обрыву проводов в нескольких селах - РИА Новости, 24.07.2026
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21:15 24.07.2026
В КБР дождь с градом привел к обрыву проводов в нескольких селах

В Кабардино-Балкарии ливень с градом привел к обрыву проводов в нескольких селах

© РИА НовостиГрад
Град - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости
Град. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В нескольких селах Зольского района Кабардино-Балкарии прошел дождь с градом и сильным ветром.
  • Из-за непогоды произошли локальные обрывы линий электропередачи, аварийные службы работают над их ремонтом.
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Дождь с градом и сильным ветром привел к обрыву проводов в нескольких селах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, никто не пострадал, аварийные службы работают над ликвидацией последствий, сообщил глава региона Казбек Коков.
"Сегодня вечером в ряде населенных пунктов Зольского района (в том числе в Залукодесе, Зольском, Псынадахе, Батехе, Совхозном) прошел дождь с градом, местами сопровождавшийся сильными порывами ветра. Пострадавших нет. Имеются локальные обрывы линий электропередачи, их уже ремонтируют", - написал Коков в своем Telegram-канале.
По его словам, аварийные и муниципальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды и оценкой ущерба.
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ПроисшествияЗольский районКазбек Коков
 
 
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