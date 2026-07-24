В КБР дождь с градом привел к обрыву проводов в нескольких селах

НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Дождь с градом и сильным ветром привел к обрыву проводов в нескольких селах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, никто не пострадал, аварийные службы работают над ликвидацией последствий, сообщил глава региона Казбек Коков.