В КБР дождь с градом привел к обрыву проводов в нескольких селах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В нескольких селах Зольского района Кабардино-Балкарии прошел дождь с градом и сильным ветром.
- Из-за непогоды произошли локальные обрывы линий электропередачи, аварийные службы работают над их ремонтом.
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Дождь с градом и сильным ветром привел к обрыву проводов в нескольких селах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, никто не пострадал, аварийные службы работают над ликвидацией последствий, сообщил глава региона Казбек Коков.
"Сегодня вечером в ряде населенных пунктов Зольского района (в том числе в Залукодесе, Зольском, Псынадахе, Батехе, Совхозном) прошел дождь с градом, местами сопровождавшийся сильными порывами ветра. Пострадавших нет. Имеются локальные обрывы линий электропередачи, их уже ремонтируют", - написал Коков в своем Telegram-канале.
По его словам, аварийные и муниципальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды и оценкой ущерба.