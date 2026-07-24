На заминированной территории Карабаха более суток продолжается пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На заминированной местности в Агдамском районе Карабаха произошел пожар, который продолжается более суток и осложнен наличием неразорвавшихся боеприпасов.
- Сотрудники Агдамского подразделения пожарной охраны МЧС продолжают работы по предотвращению распространения огня на жилые и другие постройки.
БАКУ, 24 июл - РИА Новости. Сильный пожар на заминированной местности на территории Агдамского района Карабаха в Азербайджане продолжается более суток, слышны звуки взрывов, сообщает азербайджанское агентство АПА.
"В утренние часы 23 июля в селе Кенгерли Агдамского района (в Карабахе - ред.) произошел пожар на открытой местности… Площадь пожара увеличилась, огонь перекинулся на территории близлежащих сел. Из-за того, что пожар бушует на заминированных участках, слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что тушение пожара осложнено наличием на данной территории неразорвавшихся боеприпасов.
"В настоящее время сотрудники Агдамского подразделения пожарной охраны МЧС с привлечением техники и личного состава продолжают работы по предотвращению распространения огня на жилые и пригодные постройки", - сообщили в ответ на запрос РИА Новости в МЧС Азербайджана.