На заминированной территории Карабаха более суток продолжается пожар

"В утренние часы 23 июля в селе Кенгерли Агдамского района (в Карабахе - ред.) произошел пожар на открытой местности… Площадь пожара увеличилась, огонь перекинулся на территории близлежащих сел. Из-за того, что пожар бушует на заминированных участках, слышны взрывы", - говорится в сообщении.