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ЦАХАЛ готовится к масштабной операции на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 24.07.2026
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14:55 24.07.2026
ЦАХАЛ готовится к масштабной операции на Западном берегу реки Иордан

Израильская армия готовится к масштабной операции на Западном берегу реки Иордан

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкДействия спецподразделений вооруженных сил Израиля
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля готовится к проведению масштабной контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан.
  • За прошедшую неделю израильские военные задержали на Западном берегу более 80 разыскиваемых, подозреваемых в подстрекательстве к террору.
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что готовится к проведению масштабной контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан в связи с учащением нападений на гражданских в этом районе.
"В связи с террористическим нападением, произошедшим сегодня (в пятницу) в районе Телль, солдаты ЦАХАЛ готовятся к масштабным контртеррористическим операциям в этом районе", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Отмечается, что за прошедшую неделю израильские военные задержали на Западном берегу более 80 разыскиваемых, подозреваемых в подстрекательстве к террору.
В пятницу на Западном берегу произошел теракт с применением огнестрельного оружия, в результате которого один человек погиб, еще двое получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. В четверг также на Западном берегу было совершено два теракта
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В миреЗападный берег реки ИорданАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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