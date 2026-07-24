ЦАХАЛ готовится к масштабной операции на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что готовится к проведению масштабной контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан в связи с учащением нападений на гражданских в этом районе.

Отмечается, что за прошедшую неделю израильские военные задержали на Западном берегу более 80 разыскиваемых, подозреваемых в подстрекательстве к террору.

В пятницу на Западном берегу произошел теракт с применением огнестрельного оружия, в результате которого один человек погиб, еще двое получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. В четверг также на Западном берегу было совершено два теракта