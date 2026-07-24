ВС России поразили в порту Измаил объекты инфраструктуры ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Измаил, предназначенные для грузов военного назначения.
- Также были поражены три склада хранения безэкипажных катеров ВСУ, в том числе БЭК "Магура".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили в порту Измаил объекты инфраструктуры, предназначенные для грузов военного назначения, и три склада хранения безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В результате ударов в порту Измаил (государственное предприятие "Измаильский морской торговый") поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, три склада хранения БЭК, в том числе БЭК "Магура", и ангар с техникой ВСУ", - говорится в сообщении.
В Минобороны России отметили, что ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.
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