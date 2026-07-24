Умер искусствовед Геннадий Попов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скончался заслуженный работник культуры России, искусствовед Геннадий Попов.
- Он был крупнейшим исследователем древнерусского искусства и посвятил более шести десятилетий своей жизни изучению, сохранению и популяризации художественного наследия России.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Заслуженный работник культуры РФ, искусствовед Геннадий Попов, известный трудами, посвященными Андрею Рублеву и истории древнерусской иконописи, скончался на 87-м году жизни, сообщили в пятницу пресс-службе Российской академии художеств.
"Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату: 24 июля 2026 года на 87-м году жизни скончался Геннадий Викторович Попов - заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств. Ушел из жизни выдающийся искусствовед, крупнейший исследователь древнерусского искусства, талантливый музейный деятель, педагог и ученый, посвятивший более шести десятилетий своей жизни изучению, сохранению и популяризации бесценного художественного наследия России", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале академии.
"Его имя по праву занимает особое место в отечественном искусствознании, а научные труды и многолетняя деятельность стали значительным вкладом в развитие российской культуры и гуманитарной науки", - подчеркнули в пресс-службе.
В 1974 году Попову была присуждена ученая степень кандидата искусствоведения, в 1983 году - степень доктора искусствоведения, а в 1990 году - ученое звание профессора. Научные интересы были сосредоточены на изучении древнерусской живописи и книжной миниатюры XV–XVI веков Москвы, Подмосковья, Твери и Ростова.
Попов родился в Электростали в 1940 году. В 1964 году окончил отделение истории искусств исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Делом всей жизни Попов определил исследование древнерусского искусства. С 1957 по 1958 годы работал в Центральных научно-реставрационных мастерских Академии строительства и архитектуры СССР в качестве копировщика, после чего поступил на службу в Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. С 1994 по 2016 год он возглавлял музей в должности директора, а затем продолжил работу в качестве заместителя директора по научной деятельности. Под его руководством он получил статус одного из ведущих научных и музейных центров страны.
Попов также выступал куратором многочисленных выставочных проектов в России и за рубежом и принимал участие в создании экспозиций, знакомящих с выдающимися памятниками древнерусской художественной культуры. Он стал автором более 150 научных статей и монографий, оставив богатое теоретическое наследие. Наиболее широкую известность приобрели его труды, посвященные Андрею Рублеву, Дионисию, Феофану Греку, художественной жизни Московского княжества и истории древнерусской иконописи.