Умер искусствовед Геннадий Попов

Попов родился в Электростали в 1940 году. В 1964 году окончил отделение истории искусств исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Делом всей жизни Попов определил исследование древнерусского искусства. С 1957 по 1958 годы работал в Центральных научно-реставрационных мастерских Академии строительства и архитектуры СССР в качестве копировщика, после чего поступил на службу в Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. С 1994 по 2016 год он возглавлял музей в должности директора, а затем продолжил работу в качестве заместителя директора по научной деятельности. Под его руководством он получил статус одного из ведущих научных и музейных центров страны.