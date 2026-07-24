В Иркутской области задержали 11 участников ОПГ за организацию проституции

Задержание одно из участников ОПГ, обвиняемых в организации и вовлечении в занятие проституцией в Иркутске

Задержание одно из участников ОПГ, обвиняемых в организации и вовлечении в занятие проституцией в Иркутске

Краткий пересказ от РИА ИИ В Иркутской области задержаны 11 жителей — лидеры и участники организованной преступной группы, обвиняемые в организации и вовлечении в занятие проституцией.

Задержаны два лидера и девять активных участников группы в возрасте от 22 до 45 лет, один из руководителей пытался скрыться, но был задержан по пути в Монголию.

По ходатайству следствия 9 фигурантов заключены под стражу, двоим избран домашний арест.

ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Задержано одиннадцать жителей Иркутской области - лидеры и участники организованной преступной группы, обвиняемые в организации и вовлечении в занятие проституцией, Задержано одиннадцать жителей Иркутской области - лидеры и участники организованной преступной группы, обвиняемые в организации и вовлечении в занятие проституцией, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

По версии следствия, с марта 2019 по июль этого года в Иркутске Иркутском районе члены преступной группы организовали нелегальные фирмы по занятию проституцией, куда для оказания сексуальных услуг вовлекли девушек, в том числе несовершеннолетних.

Лидеры группировки принимали меры к ликвидации конкурентов, находили и включали в свою сеть другие фирмы по предоставлению сексуальных услуг. Члены ОПГ собирали деньги с руководителей таких фирм и выполняли охранную функцию.

"Правоохранителями были задержаны два лидера и девять активных участников организованной группы в возрасте от 22 до 45 лет. Один из руководителей преступной группы пытался скрыться, однако был задержан по пути следования в Монголию. По ходатайству следствия 9 фигурантов судом заключены под стражу, двоим избран домашний арест", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что фигуранты в зависимости от роли и степени участия обвиняются в организации и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних (часть 3 статьи 240 УК РФ, пункты "б", "в" части 2 статьи 241 УК РФ).