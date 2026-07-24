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В Иркутской области задержали 11 участников ОПГ за организацию проституции - РИА Новости, 24.07.2026
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15:17 24.07.2026 (обновлено: 15:32 24.07.2026)
В Иркутской области задержали 11 участников ОПГ за организацию проституции

В Иркутской области задержали 11 человек по подозрению в организации проституции

© СУ СК России по Иркутской области/ВКонтактеЗадержание одно из участников ОПГ, обвиняемых в организации и вовлечении в занятие проституцией в Иркутске
Задержание одно из участников ОПГ, обвиняемых в организации и вовлечении в занятие проституцией в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© СУ СК России по Иркутской области/ВКонтакте
Задержание одно из участников ОПГ, обвиняемых в организации и вовлечении в занятие проституцией в Иркутске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутской области задержаны 11 жителей — лидеры и участники организованной преступной группы, обвиняемые в организации и вовлечении в занятие проституцией.
  • Задержаны два лидера и девять активных участников группы в возрасте от 22 до 45 лет, один из руководителей пытался скрыться, но был задержан по пути в Монголию.
  • По ходатайству следствия 9 фигурантов заключены под стражу, двоим избран домашний арест.
ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Задержано одиннадцать жителей Иркутской области - лидеры и участники организованной преступной группы, обвиняемые в организации и вовлечении в занятие проституцией, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
По версии следствия, с марта 2019 по июль этого года в Иркутске и Иркутском районе члены преступной группы организовали нелегальные фирмы по занятию проституцией, куда для оказания сексуальных услуг вовлекли девушек, в том числе несовершеннолетних.
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Лидеры группировки принимали меры к ликвидации конкурентов, находили и включали в свою сеть другие фирмы по предоставлению сексуальных услуг. Члены ОПГ собирали деньги с руководителей таких фирм и выполняли охранную функцию.
"Правоохранителями были задержаны два лидера и девять активных участников организованной группы в возрасте от 22 до 45 лет. Один из руководителей преступной группы пытался скрыться, однако был задержан по пути следования в Монголию. По ходатайству следствия 9 фигурантов судом заключены под стражу, двоим избран домашний арест", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что фигуранты в зависимости от роли и степени участия обвиняются в организации и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних (часть 3 статьи 240 УК РФ, пункты "б", "в" части 2 статьи 241 УК РФ).
В СУСК рассказали, что по местам жительства обвиняемых прошли обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты наркотики, оружие, боеприпасы, крупные суммы денег.
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