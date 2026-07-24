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Один американский солдат будет убит за каждого убитого иранца, заявила ИРИ - РИА Новости, 24.07.2026
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19:26 24.07.2026 (обновлено: 20:14 24.07.2026)
Один американский солдат будет убит за каждого убитого иранца, заявила ИРИ

ВС Ирана: один американский солдат будет убит за каждого убитого иранца

© AP Photo / YJC, Mohammad Ali MarizadВоеннослужащий армии Ирана
Военнослужащий армии Ирана - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad
Военнослужащий армии Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что Иран будет убивать одного американского солдата за каждого убитого иранца.
ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи заявил, что Иран будет убивать одного американского солдата за каждого убитого иранца.
"За каждого убитого гордого гражданина исламского Ирана в небытие будет отправляться один американский солдат. Мы приготовили для вас бесплатные билеты прямо в ад", - приводит слова Абдоллахи гостелерадиокомпания Ирана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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