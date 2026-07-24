Иран заявил об ударах по трем базам армии США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия Ирана нанесла удары БПЛА по трем базам армии США в Кувейте.
- Удары были нанесены в рамках двадцать пятой волны операции "Молния" по базам Аль-Удейри, Кэмп-Доха и Арифджан.
ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. Армия Ирана нанесла удары БПЛА по трем базам армии США в Кувейте, сообщает пресс-служба армии Ирана.
"В ходе двадцать пятой волны операции "Молния" армия Исламской Республики Иран в ответ на агрессию… врага некоторое время назад нанесла удары БПЛА "Arash" по складам оборудования террористической армии США на базе Аль-Удейри, местам дислокации американских военных на базе Кэмп-Доха и местам дислокации высокомерного врага на базе Арифджан в Кувейте", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.