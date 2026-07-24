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Иран раскритиковал планы США использовать его активы для компенсаций - РИА Новости, 24.07.2026
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06:15 24.07.2026
Иран раскритиковал планы США использовать его активы для компенсаций

Иран назвал опасным прецедентом планы США использовать их активы для компенсаций

© AP Photo / Carlos BarriaФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Флаги США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал опасным прецедентом конфискацию иранских активов.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне блокады Ормузского пролива.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об опасном прецеденте с конфискацией активов на фоне инициативы об использовании иранских средств для выплат за ущерб от блокады Ормузского пролива.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.
"Тем, кто приветствует использование этих средств или извлекает из них выгоду, следует помнить: как только правительства начинают считать конфискацию имущества нормой, ничьи активы уже не могут считаться защищенными", - написал глава МИД Ирана в социальной сети Х.
Он назвал изъятие активов у государства "опасным прецедентом".
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В миреИранОрмузский проливСШААббас АракчиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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