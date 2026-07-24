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В ходе удара США по иранскому Ахвазу погибли четыре человека - РИА Новости, 24.07.2026
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05:37 24.07.2026
В ходе удара США по иранскому Ахвазу погибли четыре человека

Press TV: в ходе удара по иранскому Ахвазу четверо погибли, пятеро пострадали

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара США по иранскому городу Ахваз погибли четыре человека.
  • Еще пять человек пострадали в результате этого удара.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще пять пострадали в результате удара США по иранскому городу Ахваз, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на губернатора провинции Хузестан.
"Четверо погибли мученической смертью, и еще пятеро пострадали в ходе американской агрессии в отношении иранского города Ахваз", - говорится в Telegram-канале Press TV.
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