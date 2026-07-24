В ходе удара США по иранскому Ахвазу погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара США по иранскому городу Ахваз погибли четыре человека.
- Еще пять человек пострадали в результате этого удара.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще пять пострадали в результате удара США по иранскому городу Ахваз, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на губернатора провинции Хузестан.
"Четверо погибли мученической смертью, и еще пятеро пострадали в ходе американской агрессии в отношении иранского города Ахваз", - говорится в Telegram-канале Press TV.