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В ряде иранских городов и на острове Кешм прогремели взрывы - РИА Новости, 24.07.2026
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03:47 24.07.2026
В ряде иранских городов и на острове Кешм прогремели взрывы

IRIB: в ряде иранских городов и на острове Кешм прогремели взрывы

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана
Флаги Ирана - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В иранских городах Бендер-Аббас, Омидийе и Эндимешк, а также на острове Кешм прозвучали взрывы после предполагаемых ракетных ударов США.
  • В результате удара по Бендер-Аббасу пострадали два человека.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в иранских городах Бендер-Аббас, Омидийе и Эндимешк, а также на острове Кешм после предполагаемых ракетных ударов США, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"IRIB сообщает о нескольких взрывах по всему Ирану, связывая их с ракетными ударами США в Ахвазе, Бендер-Аббасе, Омидийе, на Кешме и в Эндимешке", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании в соцсети X.
Ссылаясь на местных властей, гостелерадиокомпания сообщает, что в результате удара по Бендер-Аббасу пострадали два человека.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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