В ряде иранских городов и на острове Кешм прогремели взрывы

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в иранских городах Бендер-Аббас, Омидийе и Эндимешк, а также на острове Кешм после предполагаемых ракетных ударов США, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.