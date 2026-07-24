В ряде иранских городов и на острове Кешм прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В иранских городах Бендер-Аббас, Омидийе и Эндимешк, а также на острове Кешм прозвучали взрывы после предполагаемых ракетных ударов США.
- В результате удара по Бендер-Аббасу пострадали два человека.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в иранских городах Бендер-Аббас, Омидийе и Эндимешк, а также на острове Кешм после предполагаемых ракетных ударов США, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Ссылаясь на местных властей, гостелерадиокомпания сообщает, что в результате удара по Бендер-Аббасу пострадали два человека.
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