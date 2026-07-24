Ученым и специалистам ОПК Подмосковья вручили сертификаты на соципотеку

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Молодым ученым научных организаций и специалистам оборонно-промышленного комплекса Подмосковья вручили свидетельства на право получения жилищной субсидии в рамках подпрограммы "Социальная ипотека" госпрограммы Московской области "Жилище" 2026 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Торжественная церемония состоялась в Доме правительства Московской области. Свидетельства на получение льготного жилья вручила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Задача Московской области как региона – обеспечить наших ученых и специалистов ОПК жильем, чтобы создать необходимые условия для концентрации их усилий в области научной деятельности, разработках и открытиях. В этом году участниками подпрограммы стали 30 молодых уникальных специалистов из 17 организаций ОПК Московской области и 30 молодых ученых из восьми научных организаций региона. Всего за время действия подпрограммы "Социальная ипотека" получателями льготного жилья стали уже более 870 человек", – приводят в министерстве слова Зиновьевой.

В рамках реализации подпрограммы "Социальная ипотека" правительство Московской области оказывает поддержку в покупке жилья на территории Подмосковья ученым научных организаций и специалистам организаций ОПК Московской области в возрасте до 35 лет. Она предоставляется при условии заключения ими договора ипотечного жилищного кредитования на срок десять лет.