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Ученым и специалистам ОПК Подмосковья вручили сертификаты на соципотеку - РИА Новости, 24.07.2026
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Новости Подмосковья
 
16:24 24.07.2026
Ученым и специалистам ОПК Подмосковья вручили сертификаты на соципотеку

Молодые ученые и специалисты ОПК Подмосковья получили сертификаты на соципотеку

© Фото : Пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиУченым и специалистам ОПК Подмосковья вручили сертификаты на соципотеку
Ученым и специалистам ОПК Подмосковья вручили сертификаты на соципотеку - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Ученым и специалистам ОПК Подмосковья вручили сертификаты на соципотеку
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Молодым ученым научных организаций и специалистам оборонно-промышленного комплекса Подмосковья вручили свидетельства на право получения жилищной субсидии в рамках подпрограммы "Социальная ипотека" госпрограммы Московской области "Жилище" 2026 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Торжественная церемония состоялась в Доме правительства Московской области. Свидетельства на получение льготного жилья вручила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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"Задача Московской области как региона – обеспечить наших ученых и специалистов ОПК жильем, чтобы создать необходимые условия для концентрации их усилий в области научной деятельности, разработках и открытиях. В этом году участниками подпрограммы стали 30 молодых уникальных специалистов из 17 организаций ОПК Московской области и 30 молодых ученых из восьми научных организаций региона. Всего за время действия подпрограммы "Социальная ипотека" получателями льготного жилья стали уже более 870 человек", – приводят в министерстве слова Зиновьевой.
В рамках реализации подпрограммы "Социальная ипотека" правительство Московской области оказывает поддержку в покупке жилья на территории Подмосковья ученым научных организаций и специалистам организаций ОПК Московской области в возрасте до 35 лет. Она предоставляется при условии заключения ими договора ипотечного жилищного кредитования на срок десять лет.
"В 2026 году мы вручаем 219 свидетельств по программе "Социальная ипотека": 81 медицинскому работнику (врачи, фельдшеры и медсестры), 73 учителям, 60 молодым ученым научных организаций и уникальным специалистам оборонно-промышленного комплекса и пяти тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по жилищному кредиту. В течение десяти лет участник выплачивает ипотеку, а государство ему ежемесячно компенсирует сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту", – сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.
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Новости ПодмосковьяИпотекаМосковская область (Подмосковье)Жилье
 
 
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