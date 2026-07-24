Объем выдачи рыночной ипотеки в России растет, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ Ставки по рыночной ипотеке в России снижаются, а объем выдачи растет.

Политика Банка России направлена на повышение доступности ипотеки.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ставки по рыночной ипотеке в России снижаются, объем выдачи растет, политика Банка России направлена на повышение доступности ипотеки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Ставки по рыночной ипотеке пока высокие, но они снижаются. И мы видим и расширение объемов выдачи рыночной ипотеки. И кстати, стремление правительства сделать льготные программы более адресными также способствует тому, что рыночная ипотека становится более доступной", - сказала она на пресс-конференции.

Набиуллина подчеркнула, что чем больше выдается льготных кредитов, тем больше это влияет на рост цен на недвижимость, и тем более высокими становятся рыночные ставки.

"Наша политика направлена на то, чтобы ставки снижались быстрее. Именно снижение инфляции даст возможность рыночным ставкам снижаться быстрее. И наше стремление - сделать рыночную ипотеку более доступной более широкому кругу людей, как это было в период низкой инфляции", - заключила она.