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Объем выдачи рыночной ипотеки в России растет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 24.07.2026
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16:16 24.07.2026
Объем выдачи рыночной ипотеки в России растет, заявила Набиуллина

Набиуллина: объем выдачи рыночной ипотеки в России растет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ставки по рыночной ипотеке в России снижаются, а объем выдачи растет.
  • Политика Банка России направлена на повышение доступности ипотеки.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ставки по рыночной ипотеке в России снижаются, объем выдачи растет, политика Банка России направлена на повышение доступности ипотеки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Ставки по рыночной ипотеке пока высокие, но они снижаются. И мы видим и расширение объемов выдачи рыночной ипотеки. И кстати, стремление правительства сделать льготные программы более адресными также способствует тому, что рыночная ипотека становится более доступной", - сказала она на пресс-конференции.
Набиуллина подчеркнула, что чем больше выдается льготных кредитов, тем больше это влияет на рост цен на недвижимость, и тем более высокими становятся рыночные ставки.
"Наша политика направлена на то, чтобы ставки снижались быстрее. Именно снижение инфляции даст возможность рыночным ставкам снижаться быстрее. И наше стремление - сделать рыночную ипотеку более доступной более широкому кругу людей, как это было в период низкой инфляции", - заключила она.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку десятый раз подряд - на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%.
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