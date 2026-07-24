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Адвокат объяснила, как сдать ипотечную квартиру в аренду - РИА Новости, 24.07.2026
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03:05 24.07.2026
Адвокат объяснила, как сдать ипотечную квартиру в аренду

Борзенко: при сдаче ипотечной квартиры в аренду нужно предупредить банк

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКлючи от квартир
Ключи от квартир - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Собственник ипотечной квартиры вправе сдавать ее в аренду, но должен соблюдать условия кредитного договора.
  • За нарушение условий договора при сдаче ипотечной квартиры в аренду банк может потребовать досрочного погашения кредита, повысить ставку или наложить штраф.
  • Адвокат рекомендует заключать письменный договор найма даже при сдаче жилья родственникам.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Собственник ипотечной квартиры вправе сдавать ее в аренду, но в 2026 году банки ужесточили контроль за залоговым жильем и могут требовать досрочного погашения кредита при нарушении условий. О том, как избежать рисков, агентству "Прайм" рассказала адвокат Надежда Борзенко.
По словам эксперта, закон не запрещает сдавать ипотечное жилье в аренду, но в кредитном договоре почти всегда прописана обязанность уведомить банк или получить его согласие.
"В зависимости от условий договора банк может разрешить сдавать квартиру без дополнительного согласования либо предусмотреть обязанность уведомить его или получить предварительное согласие", — пояснила Борзенко.
Игнорирование этого требования грозит штрафом, повышением ставки или требованием вернуть весь долг досрочно.
Даже при сдаче жилья родственникам адвокат советует заключать письменный договор найма, как того требует статья 674 ГК РФ. В договоре нужно указать срок, размер платы и порядок оплаты коммунальных услуг — это поможет избежать споров в будущем, заключила она.
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