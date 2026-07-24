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Минюст включил блогера Аушева* в реестр иноагентов - РИА Новости, 24.07.2026
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17:39 24.07.2026
Минюст включил блогера Аушева* в реестр иноагентов

Минюст признал блогера Адама Аушева иноагентом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минюст России включил блогера Адама Аушева* в реестр иностранных агентов.
  • Адам Аушев* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, он проживает за пределами России.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера Адама Аушева*, сообщается на сайте ведомства.
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"Двадцать четвертого июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен А.М. Аушев*", - говорится в перечне.
По данным ведомства, Аушев* распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО, призывал к нарушению территориальной целостности России и распространял материалы иноагентов и нежелательной в РФ организации. Аушев* проживает за пределами России.
Росфинмониторинг внес Аушева* в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Вадим Штепа* - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Публициста Вадима Штепу* внесли в реестр иноагентов
13 марта, 17:14
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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