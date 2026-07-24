В Индии 13 человек погибли из-за камнепада на горной дороге, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В северной Индии, в штате Химачал-Прадеш, не менее 13 человек, включая шестимесячного младенца, погибли после того, как на их такси упали огромные валуны.
- Полиция, местная администрация и спасательные службы прибыли на место происшествия и начали операцию по спасению, одного пострадавшего пассажира удалось извлечь из-под завалов и доставить в больницу.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек, включая младенца, погибли в автокатастрофе в результате падения камней на дорогу в северной Индии, сообщает газета Times of India.
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"Не менее 13 человек, включая шестимесячного младенца, предположительно, погибли после того, как такси было завалено огромными валунами на дороге в штате Химачал-Прадеш в пятницу", - говорится в сообщении.
Полиция, местная администрация и спасательные службы немедленно прибыли на место происшествия и начали операцию по спасению. Одного пострадавшего пассажира удалось извлечь из-под завалов и доставить в больницу.
По данным издания, горный маршрут был открыт ранее в тот же день после перерыва из-за предыдущего оползня.
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19 июля, 12:56