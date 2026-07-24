Кубанский гусь Роман Валентинович на Городской ферме на ВДНХ в Москве

Кубанский гусь Роман Валентинович на Городской ферме на ВДНХ в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ На Городской ферме на ВДНХ в Москве поселился гусь по имени Роман Валентинович.

Птица имеет благородный серый окрас и пока что ведет себя немного настороженно в новой обстановке.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кубанский гусь Роман Валентинович поселился на Городской ферме на ВДНХ в Москве, заявили в пресс-службе зоопарка.

« "Семья пернатых обитателей главной выставки страны стала еще больше. На Городской ферме поселился новый гусь — Роман Валентинович", — говорится в сообщении.

Птица имеет благородный серый окрас и предпочитает классический здоровый рацион — свежую траву, сбалансированный комбикорм и чистую воду.

"В период адаптации годовалый гусь пока только привыкает к новой обстановке и постоянному вниманию людей, поэтому ведет себя немного настороженно, но с достоинством. Новичок не стал привыкать к уже существующему птичьему сообществу под крылом старожила фермы — знаменитого гуся Василия", — рассказали в пресс-службе.

Роман планирует прочно обосноваться на территории и создать семью.

« "Познакомиться с Романом Валентиновичем, полюбоваться его серым оперением и пожелать успехов в создании собственного пернатого семейства можно в любое время. Вход — по билетам в кассе и на сайте", — пояснили представители зоопарка.