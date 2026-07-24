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Кубанский гусь поселился на Городской ферме на ВДНХ - РИА Новости, 24.07.2026
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16:53 24.07.2026 (обновлено: 17:58 24.07.2026)
Кубанский гусь поселился на Городской ферме на ВДНХ

Кубанский гусь Роман Валентинович поселился на Городской ферме на ВДНХ

© Фото : Городская Ферма | ВДНХКубанский гусь Роман Валентинович на Городской ферме на ВДНХ в Москве
Кубанский гусь Роман Валентинович на Городской ферме на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Городская Ферма | ВДНХ
Кубанский гусь Роман Валентинович на Городской ферме на ВДНХ в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Городской ферме на ВДНХ в Москве поселился гусь по имени Роман Валентинович.
  • Птица имеет благородный серый окрас и пока что ведет себя немного настороженно в новой обстановке.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кубанский гусь Роман Валентинович поселился на Городской ферме на ВДНХ в Москве, заявили в пресс-службе зоопарка.
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"Семья пернатых обитателей главной выставки страны стала еще больше. На Городской ферме поселился новый гусь — Роман Валентинович", — говорится в сообщении.

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Птица имеет благородный серый окрас и предпочитает классический здоровый рацион — свежую траву, сбалансированный комбикорм и чистую воду.
"В период адаптации годовалый гусь пока только привыкает к новой обстановке и постоянному вниманию людей, поэтому ведет себя немного настороженно, но с достоинством. Новичок не стал привыкать к уже существующему птичьему сообществу под крылом старожила фермы — знаменитого гуся Василия", — рассказали в пресс-службе.
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Роман планирует прочно обосноваться на территории и создать семью.
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"Познакомиться с Романом Валентиновичем, полюбоваться его серым оперением и пожелать успехов в создании собственного пернатого семейства можно в любое время. Вход — по билетам в кассе и на сайте", — пояснили представители зоопарка.

Чтобы гусь смог спокойно привыкнуть к жизни на ферме и начать доверять людям, рядом с ним важно вести себя с уважением: избегать резких движений, не шуметь — так ему будет легче освоиться в новом доме.
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