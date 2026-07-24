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Долг "Гугла" может составить 91,5 квинтиллиона рублей - РИА Новости, 24.07.2026
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15:19 24.07.2026
Долг "Гугла" может составить 91,5 квинтиллиона рублей

Таляровский: долг «Гугла» может составить более 91,5 квинтиллиона рублей

© AP Photo / Marcio Jose SanchezЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Логотип компании Google. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потенциальный размер ответственности по долгам обанкротившегося ООО «Гугл» контролировавших его лиц может составить более 91,5 квинтиллиона рублей.
  • В эту сумму входят реестровые и текущие долги целиком.
  • Валерий Таляровский просит привлечь к субсидиарной ответственности три иностранные компании Google и четырех бывших руководителей российской «дочки».
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Потенциальный размер ответственности по долгам обанкротившегося ООО "Гугл" контролировавших его лиц - материнской американской Google International LLC, еще двух иностранных структур Google, а также четверых бывших руководителей российской "дочки" - может составить более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число), сообщил РИА Новости конкурсный управляющий "Гугла" Валерий Таляровский.
«
"В эту сумму входят и реестровые долги, и текущие, все целиком", - сказал Таляровский по окончании заседания арбитражного суда Москвы, на котором рассматривалось его заявление о привлечении бывших контролирующих лиц "Гугла" к субсидиарной ответственности по его обязательствам. Слушания были отложены на октябрь.
Таляровский просит привлечь к субсидиарной ответственности Google International LLC, американскую Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited, двух экс-гендиректоров российского подразделения Дэвида Мунро Снэддона и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, бывших управляющих директоров Юлию Соловьеву и Юлию Рамазанову.
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