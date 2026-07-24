Долг "Гугла" может составить 91,5 квинтиллиона рублей

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"В эту сумму входят и реестровые долги, и текущие, все целиком", - сказал Таляровский по окончании заседания арбитражного суда Москвы, на котором рассматривалось его заявление о привлечении бывших контролирующих лиц "Гугла" к субсидиарной ответственности по его обязательствам. Слушания были отложены на октябрь.