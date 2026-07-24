Долг "Гугла" может составить 91,5 квинтиллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Потенциальный размер ответственности по долгам обанкротившегося ООО «Гугл» контролировавших его лиц может составить более 91,5 квинтиллиона рублей.
- В эту сумму входят реестровые и текущие долги целиком.
- Валерий Таляровский просит привлечь к субсидиарной ответственности три иностранные компании Google и четырех бывших руководителей российской «дочки».
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Потенциальный размер ответственности по долгам обанкротившегося ООО "Гугл" контролировавших его лиц - материнской американской Google International LLC, еще двух иностранных структур Google, а также четверых бывших руководителей российской "дочки" - может составить более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число), сообщил РИА Новости конкурсный управляющий "Гугла" Валерий Таляровский.
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"В эту сумму входят и реестровые долги, и текущие, все целиком", - сказал Таляровский по окончании заседания арбитражного суда Москвы, на котором рассматривалось его заявление о привлечении бывших контролирующих лиц "Гугла" к субсидиарной ответственности по его обязательствам. Слушания были отложены на октябрь.
Таляровский просит привлечь к субсидиарной ответственности Google International LLC, американскую Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited, двух экс-гендиректоров российского подразделения Дэвида Мунро Снэддона и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, бывших управляющих директоров Юлию Соловьеву и Юлию Рамазанову.