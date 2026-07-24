Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту Южный - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 24.07.2026 (обновлено: 19:19 24.07.2026)
ВС России уничтожили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту Южный

МО РФ: ВС России уничтожили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту Южный

© Кадр видео из соцсетейПсоследствия удара по портам Украины
Псоследствия удара по портам Украины - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Псоследствия удара по портам Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России поразили в порту Южный объекты хранения военных грузов и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили в порту Южный объекты хранения военных грузов и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Военное ведомство сообщило, что ВС РФ в течение дня продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены ... в порту Южный (государственное предприятие "Морской торговый порт Южный") объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - говорится в сообщении.
Место взрыва в Киевской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
ВС России поразили объект под Киевом, где проходила выставка беспилотников
Вчера, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала