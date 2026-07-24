ВС России уничтожили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту Южный

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили в порту Южный объекты хранения военных грузов и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены ... в порту Южный (государственное предприятие "Морской торговый порт Южный") объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - говорится в сообщении.