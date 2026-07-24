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Американским брендам будет непросто вернуться в Россию, считают в ГД - РИА Новости, 24.07.2026
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03:06 24.07.2026
Американским брендам будет непросто вернуться в Россию, считают в ГД

Толмачев: брендам из США будет непросто вернуться в Россию из-за конкуренции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американским брендам, планирующим вернуться в Россию, придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей.
  • Китайские товары заняли многие ниши, которые ранее были за марками из США, благодаря стабильным логистическим маршрутам и привлекательным ценам.
  • Китайские производители быстро адаптируются к запросам российского рынка и участвуют в производстве одежды как масс-маркета, так и премиум-сегмента.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американским брендам, которые планируют вернуться в Россию, придется столкнуться с жесткой конкуренцией: после их ухода китайские производители не только заняли освободившиеся ниши, но и закрепились за счет низких цен и стабильной логистики, такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев.
"Вернуться будет не так просто. За время отсутствия американских брендов на российском рынке последний успел перестроиться. Китайские товары заняли многие ниши, которые ранее были за марками из США. На стороне Китая такие плюсы, как стабильные логистические маршруты и привлекательные цены", - отметил Толмачев.
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Депутат также добавил, что китайские производители умеют быстро откликаться на запросы российского рынка. Например, если в соответствии с законодательством нужно будет адаптировать технику, внести изменения в ее конструкцию, бренды из Поднебесной решат эту задачу в скорые сроки.
Говоря о поставках одежды, он отметил, что Китай стал отшивать вещи и премиум-сегмента, а не только масс-маркета. Поднебесная уже не просто фабрика мира, а часть мировой индустрии моды, элемент картины мира.
"Не секрет, что вещи и масс-маркета с брендами-однодневками, и премиум-сегмента изготавливаются буквально на одних и тех же фабриках в Китае. Всё дело в позиционировании", - добавил депутат.
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