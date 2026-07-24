В Госдуме рассказали, кто может оформить больничный по уходу за ребенком

Краткий пересказ от РИА ИИ Больничный при болезни ребенка может взять любой работающий родственник, который фактически ухаживает за ребенком, при условии, что он застрахован по обязательному социальному страхованию.

Количество оплачиваемых дней по больничному листу зависит от возраста ребенка и характера заболевания.

Размер пособия по больничному зависит от стажа работы и возраста ребенка: для детей младше 8 лет больничный оплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от стажа, для детей старше 8 лет размер пособия варьируется в зависимости от стажа.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Больничный при болезни ребенка может взять не только родитель, но и другие близкие родственники, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

"Листок нетрудоспособности по уходу за ребенком может быть оформлен одному из членов семьи, другому родственнику, опекуну или попечителю, который фактически ухаживает за ребенком. Это может быть мать, отец, бабушка, дедушка, работающие брат или сестра", - сказал Селезнев

По его словам, получатель пособия должен быть застрахован по обязательному социальному страхованию и нуждаться в освобождении от работы на период ухода за ребенком.

"Как правило, это работающий по трудовому договору член семьи или родственник. Больничный лист оформляется в электронном виде и оплачивается с первого дня за счет средств Социального фонда", - отметил он.

Парламентарий также отметил, что количество оплачиваемых дней зависит от возраста ребенка - для детей до 7 лет установлен лимит до 60 дней в год (до 90 дней при тяжелых заболеваниях, входящих в перечень Минздрава), от 7 до 15 лет — до 45 дней в год, при этом один больничный не может превышать 15 дней.

"Для подростков от 15 до 18 лет — до 30 дней в год. Для детей-инвалидов до 18 лет — до 120 дней в год. Для детей с ВИЧ-инфекцией или онкологическими заболеваниями ограничений по оплачиваемым дням не установлено", - добавил он.

Депутат также подчеркнул, что если ребенок младше 8 лет, больничный оплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа.