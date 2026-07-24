Глава парламента Крыма назвал 21-й пакет санкций ЕС против России маразмом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал маразмом 21-й пакет санкций против России.

Совет ЕС в четверг окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России. Он предусматривает новые ограничения в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов, а также расширяет санкционные списки физических и юридических лиц.