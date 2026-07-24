Глава парламента Крыма назвал 21-й пакет санкций ЕС против России маразмом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал 21-й пакет санкций против России маразмом
- Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России, который предусматривает новые ограничения в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов, а также расширяет санкционные списки физических и юридических лиц.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал маразмом 21-й пакет санкций против России.
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"Санкции стали одной из форм, смыслом существования евробюрократии. Маразм дойдет до того, что скоро они станут облагать санкциями птиц, летящих над Россией, и штрафовать каждого зверя, который забредет на их территорию", - сказал Константинов.
Совет ЕС в четверг окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России. Он предусматривает новые ограничения в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов, а также расширяет санкционные списки физических и юридических лиц.