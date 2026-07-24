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Глава парламента Крыма назвал 21-й пакет санкций ЕС против России маразмом - РИА Новости, 24.07.2026
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08:46 24.07.2026
Глава парламента Крыма назвал 21-й пакет санкций ЕС против России маразмом

Константинов назвал 21-й пакет антироссийских санкций ЕС маразмом

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал 21-й пакет санкций против России маразмом
  • Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России, который предусматривает новые ограничения в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов, а также расширяет санкционные списки физических и юридических лиц.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал маразмом 21-й пакет санкций против России.
«
"Санкции стали одной из форм, смыслом существования евробюрократии. Маразм дойдет до того, что скоро они станут облагать санкциями птиц, летящих над Россией, и штрафовать каждого зверя, который забредет на их территорию", - сказал Константинов.
Совет ЕС в четверг окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России. Он предусматривает новые ограничения в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов, а также расширяет санкционные списки физических и юридических лиц.
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