Выступление танцевальных коллективов на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве

Выступление танцевальных коллективов на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве

В Москве в Гостином Дворе пройдет фестиваль "День Индии"

Краткий пересказ от РИА ИИ Фестиваль «День Индии» пройдет в Гостином Дворе с 20 по 23 августа и состоится уже в одиннадцатый раз.

В рамках фестиваля будут работать тематические зоны, индийский базар, пройдут мастер-классы, а также запланированы утренняя музыкально-танцевальная программа Sunrise India и показ мод.

В рамках фестиваля пройдет «Парад международного единства», в котором примут участие представители индийских штатов, российских регионов, а также делегаты из других стран СНГ и БРИКС.

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Фестиваль "День Индии" пройдет в Гостином Дворе с 20 по 23 августа.

Мероприятие состоится уже в одиннадцатый раз. Тема этого года — "Единство культур — дружба народов".

© РИА Новости / Мария Селиванова День Индии в Москве. Участницы фестиваля в национальных костюмах © РИА Новости / Мария Селиванова День Индии в Москве. Участницы фестиваля в национальных костюмах

Для посетителей будут работать свыше 20 тематических зон, индийский базар, где можно приобрести текстиль, специи, ремесленные изделия. В ресторанной зоне стоит продегустировать блюда разных регионов Индии. Мастер‑классы по танцам, йоге, медитации, аюрведе, кулинарии тоже будут.

Отдельная программа подготовлена для семей с детьми. В нее войдут занятия по рисованию, детская йога, шахматный турнир, уроки болливудских танцев, а также игры на русском и хинди.

Среди новинок — утренняя музыкально‑танцевальная программа Sunrise India. Гостей ждут диджей‑сет, мастер‑классы по болливудским танцам, а также масала‑чай и напитки из манго. А еще – будут деловые мероприятия, участие в которых примут руководители компаний, чиновники, инвесторы и предприниматели.

В рамках фестиваля пройдет показ мод и шествие "Парад международного единства". В нем примут участие представители индийских штатов, российских регионов, а также делегаты из других стран СНГ и БРИКС.

"Благодаря этому проекту мы хотим, чтобы каждый российский регион и каждая участвующая страна с гордостью представили свои цвета и традиции. Подлинное единство не означает, что все должны стать одинаковыми. Нужно уважать наши различия и вместе идти к общему будущему", — отметил Сэмми Манодж Котвани, организатор фестиваля и президент Индийского национального культурного центра "СИТА".