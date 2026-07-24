В Москве в Гостином Дворе пройдет фестиваль "День Индии"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фестиваль «День Индии» пройдет в Гостином Дворе с 20 по 23 августа и состоится уже в одиннадцатый раз.
- В рамках фестиваля будут работать тематические зоны, индийский базар, пройдут мастер-классы, а также запланированы утренняя музыкально-танцевальная программа Sunrise India и показ мод.
- В рамках фестиваля пройдет «Парад международного единства», в котором примут участие представители индийских штатов, российских регионов, а также делегаты из других стран СНГ и БРИКС.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Фестиваль "День Индии" пройдет в Гостином Дворе с 20 по 23 августа.
Мероприятие состоится уже в одиннадцатый раз. Тема этого года — "Единство культур — дружба народов".
Для посетителей будут работать свыше 20 тематических зон, индийский базар, где можно приобрести текстиль, специи, ремесленные изделия. В ресторанной зоне стоит продегустировать блюда разных регионов Индии. Мастер‑классы по танцам, йоге, медитации, аюрведе, кулинарии тоже будут.
Отдельная программа подготовлена для семей с детьми. В нее войдут занятия по рисованию, детская йога, шахматный турнир, уроки болливудских танцев, а также игры на русском и хинди.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗанятия йогой на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве
Занятия йогой на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве
Среди новинок — утренняя музыкально‑танцевальная программа Sunrise India. Гостей ждут диджей‑сет, мастер‑классы по болливудским танцам, а также масала‑чай и напитки из манго. А еще – будут деловые мероприятия, участие в которых примут руководители компаний, чиновники, инвесторы и предприниматели.
В рамках фестиваля пройдет показ мод и шествие "Парад международного единства". В нем примут участие представители индийских штатов, российских регионов, а также делегаты из других стран СНГ и БРИКС.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыканты Посетители на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
Музыканты Посетители на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПосетители на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
Посетители на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны на фестивале "День Индии"
Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны на фестивале "День Индии"
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПосетители на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
Посетители на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
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День Индии в Москве. Тут можно купить одежду, украшения, сувениры
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Музыканты Посетители на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
1 из 6
Посетители на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
2 из 6
Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны на фестивале "День Индии"
3 из 6
Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
4 из 6
Посетители на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
5 из 6
День Индии в Москве. Тут можно купить одежду, украшения, сувениры
6 из 6
"Благодаря этому проекту мы хотим, чтобы каждый российский регион и каждая участвующая страна с гордостью представили свои цвета и традиции. Подлинное единство не означает, что все должны стать одинаковыми. Нужно уважать наши различия и вместе идти к общему будущему", — отметил Сэмми Манодж Котвани, организатор фестиваля и президент Индийского национального культурного центра "СИТА".
Мероприятие организует Индийский культурно‑национальный центр "Сита". В числе партнеров фестиваля — правительство Москвы, посольство Индии в России, столичный департамент внешнеэкономических и международных связей, Индийский деловой совет, фонд "Росконгресс" и МИА "Россия сегодня".