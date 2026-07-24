Рейтинг@Mail.ru
Истребитель F-16 сбил БПЛА, нарушивший воздушное пространство Румынии - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 24.07.2026
Истребитель F-16 сбил БПЛА, нарушивший воздушное пространство Румынии

Дан: истребитель F-16 сбил БПЛА, нарушивший воздушное пространство Румынии

© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство Румынии.
  • На месте происшествия работают группы соответствующих учреждений, чтобы выяснить все подробности инцидента.
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
«
"Сегодня утром, около 11.00 (совпадает с мск), румынский пилот на истребителе F-16 сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство нашей страны. Территория была безлюдна, поэтому пилот смог произвести выстрел без какого-либо риска", - написал Дан на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, в настоящее время группы соответствующих учреждений проводят расследование на месте происшествия, чтобы выяснить все подробности инцидента.
Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Румыния потребовала перепрограммировать украинские дроны на самоликвидацию
8 июля, 00:48
 
В миреРумынияРоссияНикушор ДанНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала