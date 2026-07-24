Истребитель F-16 сбил БПЛА, нарушивший воздушное пространство Румынии

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"Сегодня утром, около 11.00 (совпадает с мск), румынский пилот на истребителе F-16 сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство нашей страны. Территория была безлюдна, поэтому пилот смог произвести выстрел без какого-либо риска", - написал Дан на своей странице в соцсети Facebook*.