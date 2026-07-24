Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали тяжелое признание о Европе и России - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 24.07.2026
На Западе сделали тяжелое признание о Европе и России

Кошкович: Европа теряет способность устанавливать правила игры

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа теряет способность устанавливать правила игры, написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
  • По его мнению, США, Китай, Россия, Индия и Ближний Восток меняют мировой порядок, в то время как Европа изо всех сил пытается не отставать.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Европа теряет способность устанавливать правила игры, написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

"Соединенные Штаты, Китай, Россия, Индия и Ближний Восток меняют мировой порядок, в то время как Европа изо всех сил пытается не отставать", — говорится в публикации.

Он добавил, что европейцы могут слишком поздно обнаружить, что правила следующей эры были написаны без них.

Ранее национальный координатор итальянской оппозиционной партии "Суверенная народная демократия" Марко Риццо заявил, что европейский союз потерпел поражение в противостоянии с Россией и одновременно продемонстрировал провал собственной экономической и интеграционной политики
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Германии выступили с внезапным заявлением о России из-за Украины
Вчера, 11:44
 
В миреЕвропаРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала