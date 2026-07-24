Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа теряет способность устанавливать правила игры, написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
- По его мнению, США, Китай, Россия, Индия и Ближний Восток меняют мировой порядок, в то время как Европа изо всех сил пытается не отставать.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Европа теряет способность устанавливать правила игры, написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Соединенные Штаты, Китай, Россия, Индия и Ближний Восток меняют мировой порядок, в то время как Европа изо всех сил пытается не отставать", — говорится в публикации.
Он добавил, что европейцы могут слишком поздно обнаружить, что правила следующей эры были написаны без них.
Ранее национальный координатор итальянской оппозиционной партии "Суверенная народная демократия" Марко Риццо заявил, что европейский союз потерпел поражение в противостоянии с Россией и одновременно продемонстрировал провал собственной экономической и интеграционной политики
"Соединенные Штаты, Китай, Россия, Индия и Ближний Восток меняют мировой порядок, в то время как Европа изо всех сил пытается не отставать", — говорится в публикации.
Он добавил, что европейцы могут слишком поздно обнаружить, что правила следующей эры были написаны без них.
Ранее национальный координатор итальянской оппозиционной партии "Суверенная народная демократия" Марко Риццо заявил, что европейский союз потерпел поражение в противостоянии с Россией и одновременно продемонстрировал провал собственной экономической и интеграционной политики