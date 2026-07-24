В Европе может снизиться ВВП из-за закрытия Ормуза, пишет Bloomberg

Краткий пересказ от РИА ИИ Закрытие Ормузского пролива до конца сентября может привести к снижению ВВП в странах Европы.

Цены на нефть и газ резко выросли после эскалации вокруг Ирана.

Европейские страны столкнулись с ускорением инфляции и вынуждены платить более высокие цены на газ.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Страны Европы могут столкнуться со снижением ВВП, если Ормузский пролив останется закрытым до конца сентября, пишет агентство Страны Европы могут столкнуться со снижением ВВП, если Ормузский пролив останется закрытым до конца сентября, пишет агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков.

"Если Ормузский пролив останется закрытым до конца сентября, резкий рост цен на газ и электроэнергию может привести к тому, что экономика Великобритании и Европы перейдет в фазу спада к концу года", - пишет агентство со ссылкой на энергетическую консалтинговую компанию Baringa Partners.

После эскалации вокруг Ирана в конце февраля цены на энергию резко выросли. Так, цена барреля нефти марки Brent в данный момент составляет порядка 98 долларов, это примерно на треть выше, чем до конфликта. Европейские цены на газ остаются выше почти вдвое, составляя чуть менее 750 долларов за тысячу кубометров.

На фоне ценового шока страны Европы столкнулись с ускорением инфляции.

"Европейские покупатели теперь вынуждены выходить на рынок, закупать газ и платить те цены, на которые раньше не были готовы. Иначе зимой мы замерзнем", - цитирует агентство Блумберг экономиста компании Baringa Каспиана Конрана (Caspian Conran).