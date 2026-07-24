ЕС разозлил Трампа и теперь столкнется с пошлинами, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Дональд Трамп разозлен действиями Евросоюза.
- Он отметил, что ЕС наложил штрафы на американские цифровые компании и теперь столкнется с тарифными санкциями со стороны США.
- Трамп пообещал ответить масштабными пошлинами и расследованием на штраф, выписанный компании Google Брюсселем.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Европейский союз разозлил президента США Дональда Трампа - "папочку" - и теперь столкнется с пошлинами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Именно так, как и предсказывали вчера, вассалы ЕС разозлили своего "папочку" и получат тарифные санкции за наложение штрафов на американские цифровые компании. Теперь вассалам придется отменить штрафы, извиниться и поблагодарить своего "папочку" за дополнительные тарифы", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал пост американского лидера в соцсети Truth Social, в котором он обвинил Евросоюз в "грабеже" американских IT-компаний и пообещал ответить масштабными пошлинами и расследованием в ответ на очередной миллиардный штраф, выписанный компании Google Брюсселем.