Рейтинг@Mail.ru
ЕС разозлил Трампа и теперь столкнется с пошлинами, заявил Дмитриев - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 24.07.2026
ЕС разозлил Трампа и теперь столкнется с пошлинами, заявил Дмитриев

Дмитриев: ЕС разозлил Трампа и теперь столкнется с пошлинами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Дональд Трамп разозлен действиями Евросоюза.
  • Он отметил, что ЕС наложил штрафы на американские цифровые компании и теперь столкнется с тарифными санкциями со стороны США.
  • Трамп пообещал ответить масштабными пошлинами и расследованием на штраф, выписанный компании Google Брюсселем.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Европейский союз разозлил президента США Дональда Трампа - "папочку" - и теперь столкнется с пошлинами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Именно так, как и предсказывали вчера, вассалы ЕС разозлили своего "папочку" и получат тарифные санкции за наложение штрафов на американские цифровые компании. Теперь вассалам придется отменить штрафы, извиниться и поблагодарить своего "папочку" за дополнительные тарифы", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал пост американского лидера в соцсети Truth Social, в котором он обвинил Евросоюз в "грабеже" американских IT-компаний и пообещал ответить масштабными пошлинами и расследованием в ответ на очередной миллиардный штраф, выписанный компании Google Брюсселем.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Трамп предпочел Вэнса госсекретарю Рубио в качестве преемника, сообщают СМИ
Вчера, 14:10
 
В миреСШАБрюссельКирилл ДмитриевДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала