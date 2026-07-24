ЕС разозлил Трампа и теперь столкнется с пошлинами, заявил Дмитриев

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Европейский союз разозлил президента США Дональда Трампа - "папочку" - и теперь столкнется с пошлинами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал пост американского лидера в соцсети Truth Social, в котором он обвинил Евросоюз в "грабеже" американских IT-компаний и пообещал ответить масштабными пошлинами и расследованием в ответ на очередной миллиардный штраф, выписанный компании Google Брюсселем.