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ЕС разработал механизм, чтобы наживаться на российской нефти - РИА Новости, 24.07.2026
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12:01 24.07.2026 (обновлено: 12:53 24.07.2026)
ЕС разработал механизм, чтобы наживаться на российской нефти

Страны ЕС хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе

© REUTERS / Kaja Kallas via XЗадержание танкера South Star в Средиземном море
Задержание танкера South Star в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / Kaja Kallas via X
Задержание танкера South Star в Средиземном море. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти европейских стран хотят распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки ее владельцам.
  • До принятия 21-го пакета санкций эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку отечественных энергоресурсов.
  • Новые поправки впервые предусматривают такую возможность.
БРЮССЕЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Европейские страны хотят распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки ее владельцам, следует из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС.
До принятия 21-го пакета санкций эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку отечественных энергоресурсов, но оно не содержало механизма, позволяющего реализовывать грузы без передачи прибыли собственнику. Новые поправки впервые предусматривают такую возможность.
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Согласно документу, механизм позволит странам Евросоюза после завершения "конфискации" нефти, например, с задержанных танкеров вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу.
Одновременно ЕС разрешил временно хранить такие грузы на территории объединения и помещать их в таможенный режим свободной зоны.
Москва неоднократно заявляла, что не признает санкции со стороны Евросоюза. Российские власти называли попытки задержания танкеров, грузов или обсуждение их возможной конфискации нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности.
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