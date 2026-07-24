ЕС разработал механизм, чтобы наживаться на российской нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти европейских стран хотят распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки ее владельцам.

До принятия 21-го пакета санкций эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку отечественных энергоресурсов.

Новые поправки впервые предусматривают такую возможность.

БРЮССЕЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Европейские страны хотят распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки ее владельцам, следует из решения, опубликованного в официальном Европейские страны хотят распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки ее владельцам, следует из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС.

До принятия 21-го пакета санкций эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку отечественных энергоресурсов, но оно не содержало механизма, позволяющего реализовывать грузы без передачи прибыли собственнику. Новые поправки впервые предусматривают такую возможность.

Согласно документу, механизм позволит странам Евросоюза после завершения "конфискации" нефти, например, с задержанных танкеров вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу.

Одновременно ЕС разрешил временно хранить такие грузы на территории объединения и помещать их в таможенный режим свободной зоны.