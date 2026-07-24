Пострадавший в Монако бизнесмен опасается, что дело могут замять

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший в результате взрыва в Монако, опасается, что дело о покушении на него пытаются замять из-за причастности украинского Главного управления разведки (ГУР).

Ермолаев считает, что убийство подозреваемой в покушении на него Анастасии Березовской свидетельствует о рисках для его семьи, а также для следствия, адвокатов и свидетелей.

Бизнесмен требует, чтобы следствие выявило, воспользовались ли некоторые лица своим положением для организации убийства.

ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший в результате взрыва в Монако, опасается, что дело о покушении на него пытаются замять из-за причастности украинского Главного управления разведки (ГУР).

"Учитывая, что ГУР представляет собой чрезвычайно влиятельную службу, располагающую значительными ресурсами, отсутствие прозрачной реакции вызывает обоснованные опасения, что дело пытаются замять или урегулировать за кулисами", - цитирует издание Nice-Matin его письмо, адресованное князю Монако Альберу II и Владимиру Зеленскому.

Ермолаев считает, что убийство подозреваемой в покушении на него Анастасии Березовской, тело которой было обнаружено под Киевом, свидетельствует о рисках для его семьи, а также для следствия, адвокатов и свидетелей.

"Согласно информации, которой мы располагаем, несколько человек, включая помещенных под стражу, имеют прямую связь с Главным управлением разведки министерства обороны Украины", - приводится в публикации выдержка из письма.

В связи с этим бизнесмен требует, чтобы следствие выявило, воспользовались ли некоторые лица своим положением для организации убийства.

Он также сожалеет, что правоохранители Монако и Украины не могут согласованно работать над этим делом.