Краткий пересказ от РИА ИИ "Единая Россия" будет отчитываться за каждую строчку в народной программе.

В народной программе "Единой России" найдут отражение важнейшие сферы жизни, включая ЖКХ, патриотическое воспитание, экономику, технологическое развитие, а также вопросы, касающиеся участников, ветеранов СВО и членов их семей.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Единая Россия" будет отчитываться за каждую строчку в народной программе, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.

В пятницу Поддубный встретился с ветеранами СВО в Одинцово

"Сейчас формируется народная программа "Единой России", и за этот документ, за каждую строчку в нем партия будет отчитываться", - цитируют Поддубного в пресс-службе партии.

Он отметил, что все положения, которые войдут в новую народную программу, будут обязательны к реализации.

"Народная программа отражает все важнейшие сферы нашей жизни. В каждой из этих сфер, будь то ЖКХ, патриотическое воспитание, экономика, технологическое развитие, очень много аспектов. И конечно, в народной программе будет раздел, посвященный участникам, ветеранам СВО и членам их семей", - приводят слова Поддубного в пресс-службе.

В том числе народная программа, по его словам, охватит вопросы образования и трудоустройства ветеранов, включая создание доступной среды и адаптацию рабочих мест. Также в документе будет уделено внимание патриотическому воспитанию молодежи с участием ветеранов.

В ходе встречи с бойцами Поддубный подчеркнул, что фронтовики после возвращения будут работать во всех сферах экономики, а также присутствовать в каждой сфере общественной жизни.