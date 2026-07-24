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ЕР будет отчитываться за каждую строчку в программе, заявил Поддубный - РИА Новости, 24.07.2026
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18:26 24.07.2026
ЕР будет отчитываться за каждую строчку в программе, заявил Поддубный

Поддубный: ЕР будет отчитываться за каждую строчку в народной программе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГерой России Евгений Поддубный
Герой России Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Герой России Евгений Поддубный . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" будет отчитываться за каждую строчку в народной программе.
  • В народной программе "Единой России" найдут отражение важнейшие сферы жизни, включая ЖКХ, патриотическое воспитание, экономику, технологическое развитие, а также вопросы, касающиеся участников, ветеранов СВО и членов их семей.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Единая Россия" будет отчитываться за каждую строчку в народной программе, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.
В пятницу Поддубный встретился с ветеранами СВО в Одинцово.
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"Сейчас формируется народная программа "Единой России", и за этот документ, за каждую строчку в нем партия будет отчитываться", - цитируют Поддубного в пресс-службе партии.
Он отметил, что все положения, которые войдут в новую народную программу, будут обязательны к реализации.
"Народная программа отражает все важнейшие сферы нашей жизни. В каждой из этих сфер, будь то ЖКХ, патриотическое воспитание, экономика, технологическое развитие, очень много аспектов. И конечно, в народной программе будет раздел, посвященный участникам, ветеранам СВО и членам их семей", - приводят слова Поддубного в пресс-службе.
В том числе народная программа, по его словам, охватит вопросы образования и трудоустройства ветеранов, включая создание доступной среды и адаптацию рабочих мест. Также в документе будет уделено внимание патриотическому воспитанию молодежи с участием ветеранов.
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В ходе встречи с бойцами Поддубный подчеркнул, что фронтовики после возвращения будут работать во всех сферах экономики, а также присутствовать в каждой сфере общественной жизни.
"Это накладывает на государственные структуры и на общественные организации и партии особую ответственность, требует минимизировать бюрократию и усилить внимание к тем, кто вернулся с фронта, к членам семей бойцов, к ветеранам, получившим ранения в боях, и к семьям тех, кто не вернулся", - сказал он.
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