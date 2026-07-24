ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска ведут массированный артиллерийский обстрел города Энергодара Запорожской области.
- Губернатор Евгений Балицкий сообщил о сохранении опасности повторных ударов и попросил жителей не выходить на улицу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска ведут массированный артиллерийский обстрел города Энергодара Запорожской области, опасность повторных ударов сохраняется, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Идет массированный артиллерийский обстрел города Энергодара со стороны ВСУ", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что опасность повторных ударов сохраняется. Губернатор попросил жителей города сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки.
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