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ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара - РИА Новости, 24.07.2026
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14:27 24.07.2026 (обновлено: 14:40 24.07.2026)
ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара

ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Энергодара

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска ведут массированный артиллерийский обстрел города Энергодара Запорожской области.
  • Губернатор Евгений Балицкий сообщил о сохранении опасности повторных ударов и попросил жителей не выходить на улицу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска ведут массированный артиллерийский обстрел города Энергодара Запорожской области, опасность повторных ударов сохраняется, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Идет массированный артиллерийский обстрел города Энергодара со стороны ВСУ", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что опасность повторных ударов сохраняется. Губернатор попросил жителей города сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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