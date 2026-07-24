"Росатом" заявил о нарастании озлобленности ударов ВСУ по Энергодару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о нарастании целенаправленной озлобленности и античеловечности ударов ВСУ по Энергодару.
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Целенаправленная озлобленность, античеловечность ударов ВСУ по Энергодару нарастает, заявил журналистам в пятницу генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Целенаправленная озлобленность, античеловечность ударов по Энергодару, к великому сожалению, нарастает", - - заявил Лихачев.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.