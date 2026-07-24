Кардиолог предупредила о вреде употребления кофе с энергетиком

Краткий пересказ от РИА ИИ Одновременный прием энергетического напитка и кофе может привести к превышению допустимой разовой дозы кофеина, предупредила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник "Атлас", специалист превентивной медицины Зухра Салпагарова.

Безопасная разовая доза кофеина для большинства здоровых взрослых составляет до 200 миллиграммов за один прием и до 400 миллиграммов в сутки.

Высокие дозы кофеина могут вызвать учащение пульса, повышение давления и другие негативные последствия, особенно опасны они для людей с гипертонией, нарушениями сердечного ритма, заболеваниями сердца, а также для подростков и беременных.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Одновременный прием энергетического напитка и кофе превышает допустимую разовую дозу кофеина, предупредила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник "Атлас", специалист превентивной медицины Зухра Салпагарова.

"В среднем в одной банке энергетика содержится от 80 до 160 миллиграммов кофеина, а в чашке кофе - еще 80-120 миллиграммов. При совместном употреблении легко превысить безопасную разовую дозу, которая для большинства здоровых взрослых составляет до 200 миллиграммов за один прием и до 400 миллиграммов в сутки, по данным Европейского общества по безопасности пищевых продуктов", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Салпагарову.

По словам врача, высокие дозы кофеина стимулируют выброс адреналина, что приводит к учащению пульса, повышению давления и увеличению потребности сердца в кислороде. На этом фоне могут возникать сердцебиение, тревожность, бессонница, дрожь и головная боль, пояснила Салпагарова.

Особенно опасно сочетание кофе и энергетика для людей с гипертонией, нарушениями сердечного ритма, заболеваниями сердца, а также для подростков и беременных, отметила врач.

"Действие энергетиков не ограничивается кофеином: в их состав часто входят гуарана, экстракт которой так же является источником кофеина, а также таурин и другие стимуляторы, поэтому важно учитывать их суммарный эффект", - подчеркнула Салпагарова.