РЭЦ организовал экспортную регату под эгидой бренда "Сделано в России"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Ижевске организовал экспортную регату под эгидой бренда "Сделано в России", сообщается в пресс-релизе РЭЦ.

"В рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Ижевске состоялась экспортная регата. Мероприятие прошло под парусом национального бренда "Сделано в России", который продвигает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), - информирует РЭЦ.

Экспортная регата – это уникальный проект, сочетающий профессиональное развитие и практику. Управление яхтой требует тех же качеств, что и ведение экспортной деятельности: анализа обстановки, быстрого принятия решений и четкой координации команды. Именно поэтому это стало идеальным тренажером для отработки компетенций, критически важных для международного бизнеса.

Программа продвижения "Сделано в России", под эгидой которой прошла гонка, поддерживает экспортеров, предлагая им инструменты для усиления позиций на внешних рынках. Регата в Ижевске – яркий пример того, как неформальный формат помогает укреплять лидерские качества и командный дух, а также на практике демонстрирует ценности бренда.

"РЭЦ как методолог ставит перед собой задачу адаптировать меры поддержки экспорта так, чтобы российский бизнес чувствовал себя уверенно на зарубежных рынках, а продукция "Сделано в России" была известна во всем мире.

С 2026 года в перечне услуг ЦПЭ появилось софинансирование рекламы за рубежом. Компания может получить эту меру поддержки при наличии сертификата "Сделано в России" и подтвержденных поставок в целевую страну за прошлый год", – рассказала Наталья Минаева, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".