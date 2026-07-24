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Набиуллина рассказала, от чего зависят темпы роста российской экономики - РИА Новости, 24.07.2026
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15:55 24.07.2026
Набиуллина рассказала, от чего зависят темпы роста российской экономики

Набиуллина: рост экономики зависит от производительности труда и занятости

© РИА Новости / Евгений Биятов Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
 Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Темпы роста российской экономики зависят от производительности труда и занятости в стране, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
  • Единственный способ увеличить темпы роста экономики — более эффективно задействовать трудовые ресурсы и повышать производительность, отметила глава ЦБ.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Темпы роста российской экономики зависят, прежде всего, от производительности труда и занятости в стране, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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"Темпы экономического роста сейчас определяются доступностью физических ресурсов, прежде всего трудовых, и производительностью труда. А будет при этом низкая или высокая инфляция - вот это действительно зависит от денежно-кредитной политики. Она обеспечивает ценовую стабильность. И напомню, что с 2024 года инфляция снизилась вдвое", - рассказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Единственный способ увеличить темпы роста экономики - это более эффективно задействовать трудовые ресурсы и повышать производительность, отметила глава ЦБ. Она также добавила, что правительство этим плотно занимается, развивает программы и проекты.
"Мы все заинтересованы в более высоких темпах экономического роста", - подчеркнула глава регулятора.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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