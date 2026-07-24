Набиуллина рассказала, от чего зависят темпы роста российской экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Темпы роста российской экономики зависят от производительности труда и занятости в стране, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
- Единственный способ увеличить темпы роста экономики — более эффективно задействовать трудовые ресурсы и повышать производительность, отметила глава ЦБ.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Темпы роста российской экономики зависят, прежде всего, от производительности труда и занятости в стране, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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"Темпы экономического роста сейчас определяются доступностью физических ресурсов, прежде всего трудовых, и производительностью труда. А будет при этом низкая или высокая инфляция - вот это действительно зависит от денежно-кредитной политики. Она обеспечивает ценовую стабильность. И напомню, что с 2024 года инфляция снизилась вдвое", - рассказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Единственный способ увеличить темпы роста экономики - это более эффективно задействовать трудовые ресурсы и повышать производительность, отметила глава ЦБ. Она также добавила, что правительство этим плотно занимается, развивает программы и проекты.
"Мы все заинтересованы в более высоких темпах экономического роста", - подчеркнула глава регулятора.