Набиуллина рассказала, от чего зависят темпы роста российской экономики

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"Темпы экономического роста сейчас определяются доступностью физических ресурсов, прежде всего трудовых, и производительностью труда. А будет при этом низкая или высокая инфляция - вот это действительно зависит от денежно-кредитной политики. Она обеспечивает ценовую стабильность. И напомню, что с 2024 года инфляция снизилась вдвое", - рассказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.