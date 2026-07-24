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Набиуллина оценила инвестиционную активность в России - РИА Новости, 24.07.2026
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15:34 24.07.2026 (обновлено: 15:40 24.07.2026)
Набиуллина оценила инвестиционную активность в России

Набиуллина отметила оживление инвестиционной активности в России во II квартале

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инвестиционная активность в России сейчас сдержанная, но во втором квартале она оживилась, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
  • ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Инвестиционная активность в России сейчас сдержанная, хотя во втором квартале она оживилась, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Действительно, инвестиционная активность является сдержанной, хотя мы вот уже говорили, что во втором квартале, на наш взгляд, она несколько оживилась по сравнению с первым кварталом", - сказала она в ходе пресс-конференции.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых, и представил обновленные макроэкономические прогнозы.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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