Набиуллина оценила инвестиционную активность в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инвестиционная активность в России сейчас сдержанная, но во втором квартале она оживилась, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
- ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Инвестиционная активность в России сейчас сдержанная, хотя во втором квартале она оживилась, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Действительно, инвестиционная активность является сдержанной, хотя мы вот уже говорили, что во втором квартале, на наш взгляд, она несколько оживилась по сравнению с первым кварталом", - сказала она в ходе пресс-конференции.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых, и представил обновленные макроэкономические прогнозы.
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