Число стобалльников по ЕГЭ удвоилось в Пензенской области за год

САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Число выпускников, сдавших ЕГЭ на максимальный балл, выросло за год в Пензенской области в два раза, впервые сразу 8 человек стали двухсотбалльниками, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

"Экзамены в регионе сдавали порядка 18,5 тысяч ребят. Стобалльных работ по ЕГЭ – 72, что в два раза больше, чем в прошлом году. При этом впервые 8 выпускников набрали максимальный балл сразу по двум учебным предметам и впервые 17 выпускников получили 100 баллов по физике", - написал Мельниченко в канале на платформе "Макс" по итогам обсуждения вопроса на заседании правительства области.

По его данным, лидером традиционно стала Пенза, высокие результаты показали Заречный, Кузнецк, Нижнеломовский, Никольский и Сердобский районы. Отстающим районам глава региона дал поручение провести аналитическую работу и подумать, как исправлять ситуацию и подтянуть результаты.

Мельниченко отметил, что у выпускников растет интерес к техническому образованию, средний результат по профильной математике и физике вырос на 3 балла.

В правительстве региона уточнили, что в целом доля ребят, выбравших профильную математику и естественно-научные предметы, превысила установленный показатель 36% и составила 38,8%. Увеличилось количество участников ЕГЭ по физике – на 31%, по химии – на 15%, по профильной математике – на 12%, по биологии – на 7%.