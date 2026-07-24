Число стобалльников по ЕГЭ удвоилось в Пензенской области за год

САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Число выпускников, сдавших ЕГЭ на максимальный балл, выросло за год в Пензенской области в два раза, впервые сразу 8 человек стали двухсотбалльниками, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Экзамены в регионе сдавали порядка 18,5 тысяч ребят. Стобалльных работ по ЕГЭ – 72, что в два раза больше, чем в прошлом году. При этом впервые 8 выпускников набрали максимальный балл сразу по двум учебным предметам и впервые 17 выпускников получили 100 баллов по физике", - написал Мельниченко в канале на платформе "Макс" по итогам обсуждения вопроса на заседании правительства области.
По его данным, лидером традиционно стала Пенза, высокие результаты показали Заречный, Кузнецк, Нижнеломовский, Никольский и Сердобский районы. Отстающим районам глава региона дал поручение провести аналитическую работу и подумать, как исправлять ситуацию и подтянуть результаты.
Мельниченко отметил, что у выпускников растет интерес к техническому образованию, средний результат по профильной математике и физике вырос на 3 балла.
В правительстве региона уточнили, что в целом доля ребят, выбравших профильную математику и естественно-научные предметы, превысила установленный показатель 36% и составила 38,8%. Увеличилось количество участников ЕГЭ по физике – на 31%, по химии – на 15%, по профильной математике – на 12%, по биологии – на 7%.
"Хочу всех поблагодарить за достаточно качественную работу в прошедшем учебном году – результат налицо. Надо уже готовиться к новому учебному году, чтобы мы дали нашим детям хорошие качественные знания, которые будут подтверждены на итоговых испытаниях", – резюмировал губернатор.