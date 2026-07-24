Ефимов: 30 социальных объектов появится в ЮАО по КРТ

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Почти 30 социальных объектов построят на территории Южного административного округа в рамках КРТ, сообщил заммэра столицы по градостриотельной политике Владимир Ефимов.

"На территории Южного административного округа в рамках 76 подготовленных городом проектов КРТ реорганизуют более 642 гектаров земли. На них в совокупности построят свыше 11 миллионов квадратных метров современной недвижимости, в том числе объектов социальной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.

В сообщении отмечается, что в городе построят семь детсадов более чем на 2 тысячи мест, пять школ на 4 тысячи учащихся, девять спортивных комплекса. Кроме того, в столице возведут поликлинику, четыре подстанции скорой помощи и детскую школу искусств на улице Речников.

Также на юге Москвы появится более 20 новых производств и четыре паркинга. В столице построят пять гостиниц на 1570 номеров, три храма и здания для нужд профильных городских организаций, добавляется в пресс-релизе.