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Ефимов: 30 социальных объектов появится в ЮАО по КРТ - РИА Новости, 24.07.2026
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15:06 24.07.2026
Ефимов: 30 социальных объектов появится в ЮАО по КРТ

Ефимов: 30 социальных объектов появится на юге Москвы по КРТ

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Почти 30 социальных объектов построят на территории Южного административного округа в рамках КРТ, сообщил заммэра столицы по градостриотельной политике Владимир Ефимов.
"На территории Южного административного округа в рамках 76 подготовленных городом проектов КРТ реорганизуют более 642 гектаров земли. На них в совокупности построят свыше 11 миллионов квадратных метров современной недвижимости, в том числе объектов социальной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.
В сообщении отмечается, что в городе построят семь детсадов более чем на 2 тысячи мест, пять школ на 4 тысячи учащихся, девять спортивных комплекса. Кроме того, в столице возведут поликлинику, четыре подстанции скорой помощи и детскую школу искусств на улице Речников.
Также на юге Москвы появится более 20 новых производств и четыре паркинга. В столице построят пять гостиниц на 1570 номеров, три храма и здания для нужд профильных городских организаций, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что программа КРТ является катализатором возрождения целых районов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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