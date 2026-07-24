Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: свыше 70 гектаров земли выделили за полгода для программы реновации - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 24.07.2026
Ефимов: свыше 70 гектаров земли выделили за полгода для программы реновации

Ефимов: более 70 гектаров земли выделили за полгода для программы реновации

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Москве с начала года для реализации программы реновации выделили свыше 70 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Программа реновации направлена на создание комфортных условий для жизни горожан и обновление жилого фонда. Ее важной частью является не только строительство новых домов, но и создание условий для жителей. Так, за последние шесть месяцев город передал Московскому фонду реновации жилой застройки 87 земельных участков площадью более 70 гектаров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.
В сообщении отмечается, что участки находятся в 10 административных округах города. Здесь построят не только ЖК, но и создадут важную сопутствующую инфраструктуру, в том числе детские и спортивные площадки, места для отдыха, подъездные дороги.
Самое большое число земельных участков выделили на востоке, юго-востоке и юго-западе Москвы – около 70% всей земли, представленной за первое полугодие 2026 года, добавляется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Ефимов: разработка московского центра победила в конкурсе "ТИМ-Лидеры"
23 июля, 15:35
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала