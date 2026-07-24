Ефимов: свыше 70 гектаров земли выделили за полгода для программы реновации

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Москве с начала года для реализации программы реновации выделили свыше 70 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Программа реновации направлена на создание комфортных условий для жизни горожан и обновление жилого фонда. Ее важной частью является не только строительство новых домов, но и создание условий для жителей. Так, за последние шесть месяцев город передал Московскому фонду реновации жилой застройки 87 земельных участков площадью более 70 гектаров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.

В сообщении отмечается, что участки находятся в 10 административных округах города. Здесь построят не только ЖК, но и создадут важную сопутствующую инфраструктуру, в том числе детские и спортивные площадки, места для отдыха, подъездные дороги.