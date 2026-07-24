В Москве число аварий с арендованными машинами сократилось на 31 процент

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество аварий с участием арендованных автомобилей в Москве сократилось на 31% за первые шесть месяцев 2026 года.
- Число пострадавших в таких инцидентах также снизилось на 31%.
- Меры, способствующие снижению аварийности, включают верификацию через mos.ru, оценку стиля вождения, штрафы и ограничения доступа за опасную езду.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Количество аварий с участием арендованных автомобилей в Москве сократилось на 31% за первые шесть месяцев этого года, число пострадавших в инцидентах также снизилось на 31%, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Каршеринг становится безопаснее: ДТП с его участием случаются все реже… За первое полугодие 2026 года количество аварий с участием арендованных авто сократилось на 31%, также снизилось число пострадавших в них - на 31%", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, каршеринг год от года становится все более комфортным и безопасным сервисом.
"Верификация через mos.ru, оценка стиля вождения, штрафы и ограничения доступа за опасную езду - это меры, которые помогают снижать аварийность", - пояснил Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.