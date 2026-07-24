Рейтинг@Mail.ru
В Москве число аварий с арендованными машинами сократилось на 31 процент - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 24.07.2026 (обновлено: 17:22 24.07.2026)
В Москве число аварий с арендованными машинами сократилось на 31 процент

Дептранс Москвы: число аварий с арендованными автомобилями сократилось на 31%

© РИА Новости / Максим БлиновМашина службы каршеринга "Делимобиль"
Машина службы каршеринга Делимобиль - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Машина службы каршеринга "Делимобиль" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество аварий с участием арендованных автомобилей в Москве сократилось на 31% за первые шесть месяцев 2026 года.
  • Число пострадавших в таких инцидентах также снизилось на 31%.
  • Меры, способствующие снижению аварийности, включают верификацию через mos.ru, оценку стиля вождения, штрафы и ограничения доступа за опасную езду.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Количество аварий с участием арендованных автомобилей в Москве сократилось на 31% за первые шесть месяцев этого года, число пострадавших в инцидентах также снизилось на 31%, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Каршеринг становится безопаснее: ДТП с его участием случаются все реже… За первое полугодие 2026 года количество аварий с участием арендованных авто сократилось на 31%, также снизилось число пострадавших в них - на 31%", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с ДТП
9 июля, 13:46
Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, каршеринг год от года становится все более комфортным и безопасным сервисом.
"Верификация через mos.ru, оценка стиля вождения, штрафы и ограничения доступа за опасную езду - это меры, которые помогают снижать аварийность", - пояснил Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.
Автомобиль такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Москве автомобили такси стали реже попадать в ДТП
Вчера, 17:17
 
МоскваМаксим ЛиксутовАвтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала