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В Москве автомобили такси стали реже попадать в ДТП - РИА Новости, 24.07.2026
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17:17 24.07.2026
В Москве автомобили такси стали реже попадать в ДТП

Дептранс: автомобили такси в Москве стали реже попадать в ДТП

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси на улице в Москве
Автомобиль такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль такси на улице в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве автомобили такси стали реже попадать в ДТП, зафиксировано снижение аварийности на 4,2%.
  • Число раненых в ДТП с участием такси уменьшилось на 4,4% по сравнению с прошлым годом.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Автомобили такси стали реже попадать в ДТП в Москве, говорится в канале департамента транспорта столицы на платформе "Макс".
"Такси в столице - один из самых востребованных и популярных сервисов. Мы развиваем его по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и делаем все, чтобы поездки становились еще комфортнее и безопаснее. В этом году фиксируем снижение аварийности на 4,2%. Продолжим контролировать качество услуг и повышать безопасность пассажиров", - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Как отмечает дептранс, число раненых при этом уменьшилось на 4,4% по сравнению с прошлым годом.
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