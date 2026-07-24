Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве автомобили такси стали реже попадать в ДТП, зафиксировано снижение аварийности на 4,2%.
- Число раненых в ДТП с участием такси уменьшилось на 4,4% по сравнению с прошлым годом.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Автомобили такси стали реже попадать в ДТП в Москве, говорится в канале департамента транспорта столицы на платформе "Макс".
"Такси в столице - один из самых востребованных и популярных сервисов. Мы развиваем его по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и делаем все, чтобы поездки становились еще комфортнее и безопаснее. В этом году фиксируем снижение аварийности на 4,2%. Продолжим контролировать качество услуг и повышать безопасность пассажиров", - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Как отмечает дептранс, число раненых при этом уменьшилось на 4,4% по сравнению с прошлым годом.