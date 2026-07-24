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В Приангарье "скорая" столкнулась с иномаркой, погиб мужчина - РИА Новости, 24.07.2026
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15:03 24.07.2026
В Приангарье "скорая" столкнулась с иномаркой, погиб мужчина

Житель Приангарья погиб на обочине в ДТП с машиной скорой помощи и иномаркой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе поселка Сухой Ручей Слюдянского района машина скорой помощи, двигаясь по встречной полосе, столкнулась с Honda Freed.
  • В результате микроавтобус съехал в кювет и совершил наезд на 42-летнего местного жителя, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Житель Приангарья погиб на обочине в результате столкновения машины скорой помощи и иномарки, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В районе поселка Сухой Ручей Слюдянского района водитель "скорой", двигаясь по встречной полосе, столкнулся с Honda Freed, выполнявшей поворот.
"После столкновения микроавтобус съехал в кювет, где совершил наезд на 42-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля Honda Freed получил травмы, не представляющие угрозы для жизни", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияИркутская областьСлюдянский район
 
 
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