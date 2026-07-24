В Приангарье "скорая" столкнулась с иномаркой, погиб мужчина

"После столкновения микроавтобус съехал в кювет, где совершил наезд на 42-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля Honda Freed получил травмы, не представляющие угрозы для жизни", - говорится в сообщении.