В Приангарье "скорая" столкнулась с иномаркой, погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе поселка Сухой Ручей Слюдянского района машина скорой помощи, двигаясь по встречной полосе, столкнулась с Honda Freed.
- В результате микроавтобус съехал в кювет и совершил наезд на 42-летнего местного жителя, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Житель Приангарья погиб на обочине в результате столкновения машины скорой помощи и иномарки, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В районе поселка Сухой Ручей Слюдянского района водитель "скорой", двигаясь по встречной полосе, столкнулся с Honda Freed, выполнявшей поворот.
"После столкновения микроавтобус съехал в кювет, где совершил наезд на 42-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля Honda Freed получил травмы, не представляющие угрозы для жизни", - говорится в сообщении.