В Рязанской области один человек погиб в ДТП с маршруткой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рязанской области произошло столкновение легкового автомобиля Mitsubishi и маршрутки «Газель».
- Один человек погиб, шесть пассажиров маршрутки пострадали.
РЯЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутки в Рязанской области, сообщило УМВД по региону.
По предварительным данным ведомства, после полудня в Скопинском округе столкнулись Mitsubishi и маршрутное транспортное средство "Газель".
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"Водитель легкового автомобиля Mitsubishi скончался на месте ДТП. 6 пассажиров маршрутного транспортного средства с полученными травмами обращались за медицинской помощью", - сообщается в канале УМВД на платформе "Макс".
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.