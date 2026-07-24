Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области один человек погиб в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 24.07.2026 (обновлено: 14:22 24.07.2026)
В Рязанской области один человек погиб в ДТП с маршруткой

МВД: в Рязанской области в ДТП с маршруткой погиб человек, еще 6 пострадали

© Фото : Прокуратура Рязанской области/MAXДТП в Рязанской области. 24 июля 2026
ДТП в Рязанской области. 24 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Прокуратура Рязанской области/MAX
ДТП в Рязанской области. 24 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рязанской области произошло столкновение легкового автомобиля Mitsubishi и маршрутки «Газель».
  • Один человек погиб, шесть пассажиров маршрутки пострадали.
РЯЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутки в Рязанской области, сообщило УМВД по региону.
По предварительным данным ведомства, после полудня в Скопинском округе столкнулись Mitsubishi и маршрутное транспортное средство "Газель".
«
"Водитель легкового автомобиля Mitsubishi скончался на месте ДТП. 6 пассажиров маршрутного транспортного средства с полученными травмами обращались за медицинской помощью", - сообщается в канале УМВД на платформе "Макс".
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На месте ДТП в Зеленодольске - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В ДТП с легковушкой в Татарстане погибли шесть человек
Вчера, 07:49
 
ПроисшествияРязанская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала